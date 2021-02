Sylvie ANDRIEN

-

Actuellement:



Psychologue clinicienne du travail à Roxybel

Intervenante à l'institut des travailleurs sociaux : animation d'analyse des pratiques professionnelles et d'ateliers sur les écrits professionnels.



-Chef de service éducatif



Auparavant : Educatrice spécialisée pendant 10 ans, dans le secteur socio judiciaire, pénitentiaire : Réinsertion sociale et professionnelle de personnes en aménagement de fin de peine et sous main de justice Intervention auprès des familles par le juge des enfants et inspecteur conseil Département. Intervention dans le cadre de l'Aide Sociale à l'Enfance





Mes compétences :

Relationnel

Accompagnement

Orientation professionnelle

Conseil

Animation de groupes

Psychologie

Ecoute

Prise de parole

Formation

Partenariats

Communication