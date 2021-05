Sylvie BAZAILLAC

Directeur de projet confirmée au sein des Systèmes d'Information, je possède une solide expérience en direction de programme de transformation de grande ampleur dans un contexte international et complexe dans sa mise en œuvre (multi-environnement, multi-staffing, multipartenaires, internes ou externes).



J’ai développé des compétences métier en gestion commerciale, gestion de production et logistique et en gestion de la distribution et l'après vente dans le secteur Automotive.



Je possède l'autonomie et la curiosité d'esprit nécessaires pour être force de propositions, identifier les risques et pour anticiper les dérives d’un projet en couts, délais et qualité.



Ma hauteur de vue, mon esprit d'analyse et de synthèse me permettent d'aller à l'essentiel et de déterminer les objectifs prioritaires. Pourvue d'un bon relationnel et de qualités d'écoute, j’intègre l'ensemble des besoins fonctionnels et les contraintes opérationnelles. Je parle couramment anglais.



Je sais mobiliser et gagner l'adhésion des participants grâce à de réelles qualités pédagogiques. Cette dernière compétence s'illustre particulièrement lors des phases de conduite du changement.



Mes compétences :

Arbitrage

Budget

Cahier des charges

Documentation

Gouvernance

Intégration

Maîtrise d'ouvrage

Méthodologie

MOA

Organisation

Pilotage

PMI

PMO

Reporting

SOX

Spécifications