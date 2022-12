Sylvie BOURGES

Encadrement déquipe:

Capacité à diriger, fédérer, motiver, influencer pour atteindre des résultats avec intégrité et fierté

Gout pour faire grandir les talents, transformer les compétences en cultivant les points forts de chacun, à développer les compétences cachées pour créer la réussite de léquipe

Passionnée par la conduite du changement, la culture dinnovation, lagilité desprit

Expérimentée dans lencadrement dune équipe internationale multi-site



Sensibilité business:

Gout pour la gestion de la relation technique client sur des programmes complexes et stratégiques

Culture projet orientée résultat, fiabilité dans la maitrise des engagements et des livrables, vaste expérience de gestion de projets complexes

Compétente dans la résolution de problèmes dans des projets avec de nombreux fournisseurs et un contexte international

Capacité à piloter fonctionnellement des équipes transverses de métiers différents

Expérimentée en gestion de projet (planification, suivi, gestion de risques, gestion de partenaires) et gestion de P&L (revenus, marge, budget)

Savoir-faire dans la livraison des nouvelles technologies OTT et cloud micoservices sur le marché

Maitrise dans la rédaction de réponse à appel doffre pour des technologies citriques et innovantes, et pour de lintégration système



Compétences en communication:

Capacité démontrée pour la présentation de rapports concis aux dirigeants permettant la prise de décisions éclairées

Capacité à transmettre des idées complexes en termes clairs et logiques, qui favorisent la collaboration et le travail d'équipe



En résumé:

Plus de 25 ans dexpérience,

De lénergie, passionnée, gout du challenge, leadership reconnu

Fiable et responsable,

Rigoureuse et organisée, esprit de synthèse

Autonome, agile, esprit dinitiative, force de proposition



Mes compétences :

P&L management

Gestion de projet

Développement des compétences

Lean / SAFe Agile management

Gestion de la relation client

Gestion d'équipe

Gestion des talents

Conduite du changement

Gestion de portefeuille projets

Leadership