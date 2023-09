Sylvie CADIOU

Une carrière tournée vers le secrétariat, la tenue de postes diversifiés m’a permis d’acquérir des compétences dans divers domaines et permis d’être autonome, rigoureuse dans mon travail avec rapidité toujours dans le but de favoriser mes prestations dans la qualité.



Dotée d’un esprit d’équipe, d’une nature conviviale et d’une facilité d’adaptation, mes expériences professionnelles de mes précédentes fonctions apporteraient dynamisme et savoir faire pour vous assister et contribuer à la croissance de votre entreprise. De formation en baccalauréat professionnel de comptabilité réussie avec mention bien et mes 15 mois d'intérim dans une société d'Eclairage Publique en comptabilité fournisseur et ce qui en découle, j’ajoute un atout supplémentaire à ma polyvalence.





Mes compétences :

autonome

Conviviale

dynamique

Facilité d'adaptation

Maturité

polyvalente

Rigoureuse

Sérieuse