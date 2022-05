Luisa GARNERO

De formation en baccalauréat professionnel de comptabilité réussie avec mention. J'ai effectué plusieurs stages où j'ai pu pratiquer la comptabilité générale. Actuellement j'occupe le poste d'agent de facturation dans une entreprise de transport spécialisée dans la marée. Aujourd'hui je suis à la recherche d'un poste d'assistante comptable ou d'assistante de facturation à pleins temps qui pourrais me rapprocher de mon domicile.



Mon expérience en comptabilité c’est enrichie grâce à la diversité des activités des différentes entreprises où j’ai pu exercer.

Je suis une personne pour qui, la rigueur et la ténacité sont des valeurs importantes dans le domaine.de la comptabilité et de la facturation. Volontaire, polyvalente, j’ai la capacité de m’adapter à tous types de situation. De plus je suis une personne sociable et discrète.



Je suis ouverte à toutes propositions sérieuses et vous invite à lire mon parcours professionnel

Mes compétences :

Secrétaire

Facturation

Comptabilité

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

FACTURATIONS, COMPTABILITE