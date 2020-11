Catherine CATHERINE AUBERT (AUBERT)

Point COM' - Créativité, Fiabilité, Confidentialité, Réactivité.



Parce que rédiger est notre métier, notre expérience et notre expertise feront la différence.



Point COM' est une entreprise basée en régions PACA et Rhône-Alpes, spécialisée en :

- prise de notes, retranscription et rédaction de comptes rendus et synthèses de réunions à destination des entreprises, associations, établissements publics et collectivités territoriales (CSE, CSSCT, conseils d'administrations, assemblées générales, conseils municipaux, conseils de communauté, commissions, séminaires, conférences, etc.) ;

- transcription d'interviews et de conférences téléphoniques en français et en anglais ;

- correction/relecture active et réécriture de tous contenus écrits (notamment communication, marketing et web) ;

- traductions commerciales espagnol-français et anglais-français.



N'hésitez pas à nous contacter par mail - contact@pointcom-redaction.com - ou par téléphone au 09 81 84 10 30 ou au 06 59 21 51 93.



Les agences qui nous font confiance : AB REPORT, CODEXA et UBIQUS.

Les clients qui nous font confiance : Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Association des Grandes Ecoles Rhône-Alpes Auvergne (AGERA), ARKEMA, CAF des Bouches-du-Rhône, CCI du VAR, ville de COMBS-LA-VILLE, ville de CROSNE, CH de SAINT-BRIEUC, CHU de RENNES, CMA CGM, COMPASS Group, CRUSTA C, GRAND BESANCON, GRAND DOLE, IRSAM, LAVAL Agglomération, ville de MIRAMAS, ville de MONTGERON, MuCEM, ORANO Cycle Tricastin, ville de PERTUIS, ville de QUIMPER, TechnicAtome Cadarache, UNIVERSCIENCE, etc.



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Transcription audio

Rédaction web

Traduction anglais français

Ecriture

Marketing opérationnel

Rédaction de contenus

Transcription

Conception-rédaction

Relecture / corrections

Traduction juridique