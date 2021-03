Sylvie CORLAY

Mes années au sein d'agences et de régies publicitaires en qualité de Traffic/Account Manager m'ont permis de travailler sur des outils AdServers comme Doubleclick et SmartAdserver et de découvrir la puissance de ces outils. En outre, attentive aux évolutions du marché, j'assiste avec intérêt aux rencontres professionnelles sur le digital et rédige des articles sur le blog Webmarketing & Com. Ces articles reprennent pour une grande partie les débats professionnels auxquels j'ai pu me rendre.



Mes compétences :

Gestion de projet

Google analytics

Outils collaboratifs

Neolane

MailChimp

Wordpress

SmartAdserver

Doubleclick (DFA)

Rédaction web

KPI

Gestion de la relation client