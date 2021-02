Forte de 25 années d'expérience dans les Relations Humaines en France et à l'étranger - en tant que Directrice des Ressources Humaines (DRH Groupe et France), Directrice de la Communication, Juriste d'entreprise (7 ans de plaidoiries devant les Conseils de Prud'Hommes), Chargée de mission - et de mon parcours universitaire (Bac+5 en Sciences Politiques et Relations Internationales puis DEA en Prospective internationale + titulaire d'un Master en coaching et Maître Praticien PNL) je suis, depuis 2009, Coach Consultante et Formatrice au sein de mon Cabinet.

Dans le cadre de mes activités (Coaching - Formation - Conseil RH et Droit Social), j'accompagne aussi bien les entreprises (cadres dirigeants, CODIR, managers, chefs d'équipe, salariés...) que les particuliers (adolescents, étudiants, demandeurs d'emploi, salariés en activité, autoentrepreneurs, seniors...).

Avec une bonne connaissance du monde de l'entreprise (groupes internationaux, TPE, PME, associations, organismes bi gouvernementaux,...) j'interviens, entre autres, sur des thématiques telles que les RH, le Droit Social, le management, la communication, la responsabilité civile et pénale de l'employeur, la réforme du travail : l'impact des ordonnances MACRON sur tous les volets RH, les risques psychosociaux, l'obligation de sécurité, le Conseil de Prudhommes, la conduite du changement, la communication de crise, la gestion de conflits, le tutorat, les entretiens annuels et professionnels, la créativité et l'innovation, l'efficacité personnelle, la dynamique d'équipe, l'intelligence économique, l'e-réputation etc...



Enfin, je suis également enseignante vacataire à l'UTBM de Belfort-Montbéliard en DU GRH (Diplôme Universitaire en Gestion Ressources Humaines), en DU MEP (Diplôme Universitaire de Management dÉquipe et de Projet) ainsi qu'à l'Ecole ESPERA SBARRO (ingénieurs).



Cabinet Sylvie DEMONTROND - ORIGAM Profil (www.origam-profil.fr)

Coaching - Formation - Management - Conseil

Zones d'intervention : Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Ile de France, ...

Quelques secteurs d'interventions : Tertiaire et services, Industrie et Métallurgie, Administration, Agro-alimentaire, Automobile, Médico-social, Médico-chirurgical, Pharmaceutique, Association, OPCA, Commerce, Luxe, Haut de Gamme, Institutionnels,....



Mes compétences :

Coach

Coaching

Cohésion d'équipe

Communication

Conseil

Créativité

Dirigeant

Formation

Gestion de conflit

Innovation

Leadership

Management

Team building

Développement RH

Juriste d'entreprise

autoentrepreunariat

Direction des ressources humaines