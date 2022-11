Sylvie MOINE

Chez Manpower depuis 1997, j'ai pu au travers de différents postes découvrir le monde du recrutement et des Ressources Humaines.

Responsable Grands Comptes depuis 2011, ma mission est d'écouter, de comprendre les problèmatiques RH de nos clients/ou Prospects et de leur proposer des solutions efficaces afin de contribuer à l'atteinte de leurs objectifs par le biais des différentes offres de ManpowerGroup.

Je suis en charge du développement des 2 lignes de Service :

MANPOWER CONSEIL RECRUTEMENT et MANPOWER REFERENCE INTERIM



Mes compétences :

Négociation commerciale

Développement commercial

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Management transverse