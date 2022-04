Alain CAUCHOIS

Conseil - Recrutement - Formation - Coaching - Bilan de Compétences



Le projet porté par Synchronicite groupe puise ses bases dans une grande ambition :

Celle d’entreprendre et d’inventer quelque chose de nouveau.

Nous partageons la conviction que le monde évolue de plus en plus vite, que rien ne reste figé.

S’inscrire dans son époque implique d’avancer, d’anticiper, de progresser, de sans cesse s’adapter et de réinventer notre métier avec la plus grande simplicité.

Les valeurs, une éthique irréprochable peuvent parfois être vécues comme des contraintes, nous les vivons comme des forces.

La promotion d'une diversité, la considération légitime de nos candidats, notre volonté de construire des relations de partenariat avec nos clients, c’est un peu notre développement durable…

C’est dans cette dynamique que nous avons élaboré notre approche méthodologique.

Elle repose sur un sourcing qui associe la précision de l’approche directe et le pragmatisme des outils traditionnels (annonces, webhunting, bases de données et réseaux) afin d’en optimiser son efficacité mais aussi et encore d’en favoriser la diversité.

Notre volonté d’en finir avec les stéréotypes et les préjugés nous a conduits à élaborer une méthode d’évaluation basée sur les compétences et le potentiel avec la plus grande exigence.

Enfin, n’oublions jamais que nous travaillons avec et pour des femmes et des hommes qui nous accordent leur confiance.

Nous nous devons en échange de les accompagner le plus largement, par tous les moyens dont nous disposons.

C’est dans cette logique de service que nous avons déployé un ensemble de prestations RH élaborées à partir de nos expertises :



Le Conseil - Le Recrutement - La Formation - Le Coaching - Le Bilan de Compétences



Nous assumons notre différence tout simplement parce que nous la cultivons.

Synchronicité n’a qu’un objectif :

Inventer et créer sans cesse son avenir avec pragmatisme et simplicité, toujours et encore dans ce même souci d’efficacité.



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Management

Formation

Coaching

Communication

Ressources humaines