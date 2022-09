Carole QUAILLET

Après 13 années passées dans l'industrie automobile, dont 11 au sein du service RH, j'ai rejoint le monde du transport en 2002 pour accéder à la fonction de gestionnaire paie en 2006 avec de nouvelles responsabilités dans le domaine de la gestion RH début 2009.



En septembre 2010, j'ai franchi le pas et me suis lancée dans la formation. J'ai ainsi assuré l'ingénierie et l'animation de formations dans le domaine de la paie et des RH au sein d'un organisme d'état pendant près de 10 ans (1 j /sem)



En janvier 2011, j'ai intégré une concession automobile amiénoise en qualité de RRH où je gérais l'intégralité du process RH et paie pour 3 sociétés et 60 salariés.



Depuis janvier 2020, je relève un nouveau défi puisque j'ai intégré un groupe en fort développement qui couvre 3 conventions collectives (automobile, boulangerie et HCR, pour 10 sociétés à ce jour et 160 collaborateurs.



Mes compétences couvrent les domaines de l'administration du personnel, la paie, la formation et les relations sociales.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Droit social

Gestion administrative

Automobile

Métallurgie

Pédagogie

Transport de personnes

Paie

Sage