Sylvie NARBEY

Près de 17 ans, en entreprise au poste de responsable marketing/communication et comme directeur de clientèle et du développement en agence, j'ai fondé Rouge Safran il y a plus de 14 ans. En charge du développement , je mets en place audits, conseil, stratégie de communication et RP, plans d'actions et propose pour les PME-PMI qui n'ont pas de responsable marketing communication de tenir ce rôle sous forme de missions.



Mes compétences :

Conseil en communication

Relations presse

Stratégie de communication

Médias

Relations publiques

Audit

Développement commercial