Sylvie PRETRE (SAUVAGE)

Mes compétences depuis 25 ans dans la grande distribution Agro Alimentaire ou Centrale d'Achats dans le domaine de la gestion Commerciale & Administrative des Ventes ainsi que la Comptabilité (clients & fournisseurs) et la gestion des Achats m'ont permis d'acquérir une grande polyvalence, autonomie et adaptabilité.

Ma mobilité m'a permis d'exercer toutes ces fonctions de manière continue et jai le souci déviter toute interruption dans mon évolution.



Qui suis- je ?



Un tempérament : dynamique, motivée, assoiffée de connaissance, organisée et pragmatique.

Capable de polyvalence et de discrétion.



Des points forts : une maturité professionnelle, impliquée



Un mot d'ordre : avancer !



Principale qualité : ADAPTABILITE



Mes compétences :

ISO 9002 Standard

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus Notes

Business Objects

Sage 100 & Gedys