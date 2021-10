Sylvie REYNIER-KIFFER

Ma double formation d'Ingénieur Génie Mécanique et d' Executive MBA me permet d'avoir une vision stratégique tout en maitrisant les aspects industriels et techniques

Dynamique, pragmatique et déterminée tout en restant à l'écoute de mes collaborateurs, j'ai mené de nombreux chantiers de réorganisation et d'amélioration continue.

Mes compétences : Direction de site industriel, gestion de projets transverses et internationaux, management des équipes, maitrise des outils du lean.



Mes compétences :

Gestion de projet

Leadership

P&L management

Autonomie

Conduite du changement

Automobile

Lean Engineering

Amélioration continue