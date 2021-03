Szaranek SEBASTIEN

Je suis technicien de maintenance informatique depuis maintenant plusieurs années, autodidacte d'abord puis j'ai acquis un peu plus de connaissance au sein d'une formation puis par la suite un DAEU est enfin un BTS SIO qui m'a permis de conforté ma position et mes multiple connaissances dans le domaine informatique. Je suis quelqu'un de très assidu dans son travail et j'aime résoudre des problèmes plus ils sont complexes plus s'en est gratifiant pour moi lorsque je les résous, présentement Analyste Front chez Econocom. Mon anglais est très bon je suis capable de tenir une conversation et de comprendre une multitude d'accent.



