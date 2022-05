Diplômée d’Université de Commerce et d’Economie de Moscou ainsi que titulaire des Masters 2 en

Droit des Transports et en Langue-Droit- Gestion de l'Université de Lyon j’ai un parcours

professionnel de 10 ans en droit international et en gestion des litiges transport.

J’ai travaillé comme consultante juridique au sein de cabinet d'avocats international Andreas

Neocleous & Co et ensuite comme Responsable du Service Litiges Régional pour la société de

transport GEFCO où j’ai été emmenée à gérer les dossiers litiges en transport national et

international incluant le suivi des dossiers assurance RC et Ad Valorem, participation aux expertises,

l’audit interne afin d’améliorer les conditions de transport des marchandises et leur sécurisation

contre les vols.

J’ai rejoint cabinet d’experts ERGET en Aout 2016 pour assurer les fonctions de coordination et de

suivi des expertises en France et l'international, sur les dossiers de vol, de logistique

internationale, de transport et de cargo.



Mes compétences :

Incoterms

Droit des transports

Commerce international

Droit des affaires

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Droit international

Microsoft Word

Management

Gestion des litiges

Assurance responsabilite civile

Assurance Ad Valorem