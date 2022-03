Tahar MEHMEL

Nom : Mehmel

Prénom : Tahar

Nationalité : Algérienne

Né (e) le : 14 - 09 - 1977

Lieu de naissance : Larbâa Nath Irathen

Situation familiale :Marié, 03 enf.

Adresse : Ouled Fayet, Chéraga - Alger.

Mobile : (213) 776 456 443

E-mail : maboiteoff@gmail.com



-Directeur technique AL24 news.

-Directeur technique à El Djazairia TV.

-Directeur technique à chorouk tv.

-Réalisateur à chorouk TV.

-Réalisateur multicam.

-Réalisateur Sitcom.

-Réalisateur et monteur sur une émission tv scientifique pour enfants SAHLA MAHLA hébdo sur entv et A3 produite par procom, siteArray

-Preneur son sur les différents environnements acoustique.

-Monteur et mixeur son sur console audio numérique ou analogique, et sur logiciels informatique : Pro Tools, Logic Pro, Q-base, Soundtrack Pro.

-Très bonne connaissance du montage vidéo linéaire et non linéaire (la suite Final Cut Pro et avid.)

-Large connaissances sur les normes et formats Broadcast audio et vidéo.

-Savoir détecter des pannes, des erreurs autour de ces environnements (signaux et câblages, conflit matériel, compatibilité drivers...) et des notions sur la maintenance informatique (Soft & Hard).

-Bien orienté production et post-production (Magnéto, câblage, monitoring...).

-Câblage des équipements audio et vidéo pour régies de tournage ou post-production.



Mes compétences :

Régie de diffusion broadcast

Mélangeurs vidéo

Suite Adobe

Protools

Finalcut

Son

Réalisateur

Monteur

Ingénieur

Technicien