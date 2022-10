Tahar SLIMANI

J'ai plus de 25 ans de carrière dans le consulting et l'aide à la décision, j'ai exercé dans des secteurs à forts impacts sociétaux (TIC, Développement durable notamment). J'ai conseillé des dirigeants publics et privés. Je suis passionné par toutes formes de gouvernance participative. J'ai exercé la fonction de Conseiller en Investissement Participatif.

Aujourd'hui, j'ai transféré ces connaissances théoriques et pratiques dans la création et la gestion d'un fonds d’investissement : b40Lux

b40Lux est un organisme de titrisation spécialisé dans les crypto-actifs, pour investisseurs qualifiés et institutionnels



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Management

Microsoft Visio

Informatique

Marketing Communications

Product Development

Back Office

Corporate Finance

Customer Relationship Management

Front Office

Blockchain

ICT