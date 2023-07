Taher SLIMI

Bonjour et merci pour votre visite,



Passionnée par l'innovation et les nouvelles technologies en imagerie médicale, en génie biomédical, en physique médicale et en biophysique, je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis et challenges !



Mon goût prononcé pour l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’ingénieurie biomédicale, me permet de travailler sur la recherche d'outils permettant l'amélioration des performances des équipements biomédicaux et l'optimisation des résultats obtenus.



J'ai obtenu mon Diplôme de docteur (PhD) en imagerie médicale, génie biomédical, en physique médicale et en biophysique. Ayant aussi deux diplômes de mastère : Diplôme de mastère de recherche en imagerie médicale et le diplôme de mastère professionnel en génie biomédical.



Mes travaux de recherches portent sur la recherche de nouveaux outils et de nouvelles approches, pour développer et améliorer les systèmes d'aide au diagnostic en imagerie médicale, ainsi, d'analyser, traiter, améliorer et optimiser la qualité de l'image médicale/signal, en vue de faciliter le diagnostic durant l'évaluation clinique.



Dans ce cadre j'ai proposé de nouvelles méthodes de précision et d’amélioration de la localisation des tumeurs mammaires en imagerie clinique échographique basées sur l'adaptation de la technique du signal mono-génique pour l’organe du sein, basées aussi sur le développement des critères biophysiques de l'échographe d’une part et de la qualité des images brutes d’autre part.



En plus de mes compétences scientifiques, j'ai acquis des compétences générales et techniques ainsi que des responsabilités. Mon expérience professionnelle est validée par plusieurs années dans l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'ingénierie biomédicale et la formation professionnelle.



Dans ce cadre, j'ai dirigé et j'ai développé des projets techniques biomédicaux au sein des entreprises industrielles biomédicales et imagerie médicale. Ainsi, j’ai enseigné et encadré les étudiants spécialisés en ingénierie biomédicale.



Dans ce contexte, j’ai présenté des formations techniques dans les domaines de l'ingénierie biomédicale, gestion d’une base de données, imagerie médicale, informatique médicale, et télémédecine.



Actuellement je suis enseignant assistant universitaire chez l’institut supérieur des technologies médicales, et docteur formateur en science biomédicale à HALT international academy, j'occupe le poste d'animateur de formations multi-technologies, en particulier en instrumentation biomédicale et en imagerie médicale.



Aimant rencontrer et connaitre de nouvelles personnes, n'hésitez pas à me contacter, je serais ravi de partager avec vous mon expérience ainsi que la vôtre et de trouver de nombreux intérêts communs !



A bientôt.



Mes compétences :

Dispositifs médicaux

Contrôle qualité

Imagerie ultrasonore

Recherche en imagerie médicale clinique

Biophysique médicale

Génie biomédical

Recherche scientifique

Physique médicale

Imagerie médicale

Analyse et traitement des images médicales

Elastographie ultrasonore

Imagerie mammaire

Développement des cartes d'élasticité tissulaires

Instrumentation biomédicale

Reconstruction des images médicales

Programmation Matlab, Python, C, C++, Windows, Lin