Tal BOUKOBZA

Je travaille depuis 7 ans dans le domaine du conseil en Relation Client. J’interviens sur des problématiques liées au digital et à son intégration dans le parcours client multicanal que ce soit sur des missions stratégiques ou plus opérationnelles.



Élaborer une stratégie et un plan d’action, briefer une agence digitale, construire un business case , communiquer sur un projet, font parties de mes activités récurrentes.



Spécialités :

- Relation Client Digitale

- Gestion de projets Internet

- Webmarketing

- Optimisation ergonomique

- E-commerce



Outils :

- E-commerce : Prestashop - OpenCart

- CMS : Wordpress

- The Gimp - Inkscape



Mes compétences :

Animation

E-commerce

Gestion de projets

Internet

Optimisation

Relation Client

Web-marketing

