Tangi KERGOZIEN

Diplomé de l'IGR IAE de Rennes, et de l'IUP IIA de Quimper, je porte beaucoup d'attention au monde agroalimentaire ainsi qu'à la finance - gestion



De par mes différentes expériences, j'ai acquis de solides compétences dans le contrôle de gestion et plus précisément la Business Intelligence. Les différents secteurs rencontrés : Volaille / Pâtisserie / Légume m'ont permis de rencontrer des problématiques fortes et développer mon expertise.



Chef de Projet sur le mise en place d'un ERP (VIF), j'ai fédéré les acteurs autour du projet et déployé cet outil dans l'ensemble des services de l'entreprise.



J'ai également une forte maîtrise des outils de reporting en mettant en place l'ensemble de nos tableaux de bord sur Qlikview. (Maitrise d'Excel également)



Musicien, Sportif, je suis exigeant et rigoureux aussi bien sur le plan professionnel que personnel.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Conduite de projet

Système d'information

Gestion budgétaire

Business Intelligence

Agroalimentaire

Volaille

Pâtisserie

Légumes