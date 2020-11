Lauréat de l'Académie de Bordeaux en Mathématiques et sciences de la nature, j'ai entamé une carrière professionnelle de neuf ans en gestion administrative ainsi qu'en Sécurité de VIPS avec notamment l'Escorte et la sécurité rapprochée de Dirigeants d'Etat pour prendre la décision de changer de cap pour intégrer le domaine privé des affaires pour des raisons se résumant dans le manque de développement de mes talents et potentialités dans le secteur public qui, certes paraît plus sûr en tant que source de revenu stable, mais pour moi ça ne serait pas durable au détriment de mes ambitions et l'émancipation de mon profil que j'ai toujours qualifié d'adaptateur polyvalent.



En premier lieu, j'avais opté pour la vente directe en tant que fournisseur et gérant unique de ma propre affaire en produits alimentaires de consommation quotidienne pour découvrir que les techniques de vente académiquement acquises se heurtent paradoxalement voire incompatiblement avec les règles de jeu imposées par les fiefs du monopole du marché pour la plupart éclipsés derrière des postes politiques décrochés pour cette fin justement, sinon pour d'autres il suffit de réserver un quota budgétaire dans le cadre de leur stratégie marketing en mode pots de vins pour aboutir aux marchés escomptés... la suite vous la connaissez certainement.



Aujourd'hui j'ai opté à me joindre à une équipe d'experts dans le Business du télémarketing en lançant mon propre centre d'appels à rabat-agdal pour la simple raison que de par mon humble expérience professionnelle et dans le conteste géo-politique de notre région, ce secteur d'activité s'impose amplement comme étant le favori par excellence pour s'émanciper et créer des emplois et offrir des postes rapidement évolutifs et en parallèle stimuler mes talents pour offrir une valeur ajoutée remarquable et à mon groupe et à mes chers collaborateurs.



TARIK BOUOUDEN



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Ambition

Force d'adaptation

Gestion des crises

Implication

Motivation

Polyvalence

Pragmatisme

Professionnalisme

Sens de l'humour

Sens de l’écoute

Business Intelligence

Veille concurrentielle

Télémarketing

Management de la qualité

Gestion de projet

Innovation