Tarik MOUHADDAB

Après une première expérience concluante dans le domaine de la banque je souhaite aujourd'hui intégrer un des acteurs majeur du secteur bancaire en qualité de conseiller financier afin d'être assigné au développement d'un portefeuille de clientèle.

J'aimerai à moyen terme me voir confier des portefeuilles de clientèle haut de gamme me permettant d'acquérir une technique à la fois bancaire et commerciale plus profonde.

Sur le long terme et après acquisition d'une solide expérience, mon projet professionnel se traduirait par mon intégration au sein d’un service marketing afin de diriger le développement d'une marque, d’un produit ou d'un service.



Mes compétences :

Banque

Conseil commercial

Gestion

Vente

Informatique

Comptabilité

Conseil financier

Gestion de patrimoine

Marketing

Distribution

Management