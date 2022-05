Je suis Pharmacien de la promotion 2003-2004 à la Faculté des Sciences Pharmaceutiques de l'Université de Kinshasa. Avec mes différentes formations diplômantes et qualifiantes, principalement à l'Université Biomerieux de Lyon en France, à l'Académie Sysmex-Afrique, chez Sebia-France, chez Alere à Cape Town...j’œuvre depuis 7 ans dans les applications dans les laboratoires cliniques.

Et, grâce à toutes ces formations, je suis capable de travailler comme Pharmacien biologiste dans les cliniques pour une meilleure orientation du diagnostic des patients.

Spécialisé en Immunologie clinique, en électrophorèse, en Hématologie clinique, en Hémostase, en Bactériologie manuelle et automatique,...