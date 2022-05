Tatyana PREVOT

Avant d'arriver en France, j'étais Acheteuse dans un groupe de télécommunication au Kazakhstan. J'élargi actuellement mon champs de comptétences en suivant une formation d'Acheteuse Technique Internationale.



Dans le cadre de cette formation, je suis actuellement en stage professionnel. Je participe aux achats techniques destinés à la construction d'une usine à St Petersbourg, dont le process est entièrement automatisé. La surface des ateliers est de 70000m².



Je précise que je suis d'origine Russe, bilingue français et que je possède un niveau d'anglais satisfaisant et opérationnel dans les achats.



Je compte sur le réseau Viadeo pour me permettre d'aboutir rapidement dans ma recherche.



Mes compétences :

Achats

acheteur

Buying

COMMERCE

International

Marketing

Purchasing

Sourcing

Sourcing fournisseurs

Technique