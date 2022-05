Tatyana PROFATILO

Originaire de la Russie, j'ai eu un grand estime de la culture française et son art de vivre depuis mon arrivée en France pour la continuation de mes études. Passionnée par le domaine du vin et des produits du terroir français je me vois une médiatrice par excellence de la France authentique à l'international. Créative, souriante, dynamique, mes domaines de compétences sont larges et me donnent une grande polyvalence : développement commercial, gestion touristique, sommellerie, interprétation consécutive, préparation de négociations, social media marketing, graphisme, le sens du détail, prestation de conciergerie, accueil d'une clientèle exigeante. Je me sens très à l'aise dans le contexte international et je suis persuadée que l'échange de cultures fait de nous des citoyens du monde ouverts et progressifs. Ma caractéristique principale est la soif d'apprendre et de découvrir le nouveau chaque jour, de me perfectionner et de partager les découvertes et les réussites avec mes collègues et les partenaires.



Mes compétences :

Interprétation

Tourisme

Traduction

Voyage