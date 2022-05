Tawfik AHAJRI

Fort de 10 années d'expérience dans la vente de biens d'équipements industriels à l'export pour des applications aussi différentes que la Chimie fine, la pétrochimie, l'électromécanique, l'aéronautique, le ferroviaire et l'énergie, mes connaissances techniques et mes aptitudes commerciales m'ont permis d'obtenir des résultats probants en comprenant les tenants et les aboutissants des secteurs et des zones dont j'ai la responsabilité.



Ingénieur Industriel généraliste de formation , j'ai complété mes connaissances techniques par un MASTER Affaires Internationales avec à la clé une maîtrise de 3 langues étrangères que sont l'anglais, l'espagnol et l'arabe et l'apprentissage du Mandarin.



