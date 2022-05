Taxis DAM'S BELFORT

Bonjour;



Damien Stoeckel vous propose le transport de personnes et de colis, destiné aux professionnels et aux particuliers. Equipé de deux voitures, l'une pour le transport de personnes, l'autre pour le transport de colis, il répondra à vos demandes, sur toutes distances et aux horaires de votre choix.



Services :



- Longues distances

- Transferts aéroports (Bâle/Mulhouse, Strasbourg, Zurich...)

- Transferts gares

- Transferts sur lieux de travail

- Transferts hôtels

- Transferts à votre domicile

- Trajets professionnels

- Trajets privés

- Accueil personnalisé en gare

- Accueil personnalisé dans les aéroports

- Transport jusqu'à 6 passagers

- Transferts de VIP

- Wifi à bord du véhicule

- Lecteurs DVD pour les passagers arrière

- Confidentialité et discrétion assuré

- Réservation sous 24h

- Transport de colis



Modes de paiement :



Vous pouvez régler par carte Visa, Master Card, American Express, chèque ou espèces.



Pour des informations supplémentaires, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.



Informations concernant les tarifs :



Le client paie le tarif affiché sur le compteur et les éventuels compléments.

Ils sont réglementés et fixés chaque année par arrêté préfectoral.

Le tarif dépend de l'horaire, des conditions de circulation et des conditions du retour du taxi.



Horaires de jour : 7h-19h.

Horaires de nuit : 19h-7h





