Taxitanger (HAMID)

Taxi tanger,votre taxi a tanger pour des trajets longues et courtes et des tours.

taxi tanger travaille principalement avec la communite des espgnoles et les etrangers a tanger.

http://www.tangertaxi.com

taxitanger est recommander plusieur fois surtout au forum mondial: tripadvisor.com

http://www.tripadvisor.es/ShowTopic-g293737-i9554-k4479489-o40-Traslado_del_aeropuerto_a_Tanger-Tangier_Tangier_Tetouan_Region.html

http://www.tripadvisor.es/ShowTopic-g293737-i9554-k4479489-o10-Traslado_del_aeropuerto_a_Tanger-Tangier_Tangier_Tetouan_Region.html #53246606

http://www.tripadvisor.es/ShowTopic-g293737-i9554-k5980142-o20-Que_visitar_en_Tanger_Es_seguro_Tanger_Os_doy_respuestas-Tangier_Tangier_Tetouan_Region.html

http://www.tripadvisor.es/ShowTopic-g293737-i9554-k4479489-o20-Traslado_del_aeropuerto_a_Tanger-Tangier_Tangier_Tetouan_Region.html



Mes compétences :

Tourisme

Transport

Afrique

Taxi services

Taxi tanger

Transport et tours