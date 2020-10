Taycir BEN ABID

Je suis une ingénieur en génie industriel diplomée de l'Ecole Nationale d'Ingénieur de Bizerte ENIB-Tunisie (unité d'expertise LEAN MANUFACTURING).



Notre école s’est démarquée parmi tant d’autres par sa formation solide et polyvalente et sa coopération avec l'ENSAM du réseau Paris Tech:

*Formation de base de l’ingénieur : Informatique, mécanique, automatique et système, langues, …



*Formation managériale : Gestion financière et gestion des ressources humaines, stratégie, intelligence économique, leadership …



*Formation spécifique :



• Aide à la décision, optimisation, planification, ordonnancement,recherche opérationnelle

• Conception et organisation de systèmes de production et de chaînes logistiques, système d’information d’entreprise, ERP,MRP,DRP

• Gestion des achats, des stocks, des approvisionnements,

• Automation, MES (Manufacturing Exe- Execution System),

• Maintenance, fiabilité, Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO),gestion de la production assisté par ordinateur(GPAO),GPAO

• Maitrise Statistiques des Procédés (MSP), Qualité

• Amélioration continue, Lean management,kaizen,Hoshin,6 sigmas

• Knowledge Management (KM), capitalisation et extraction de connaissances,

• Gestion de projet

*comptabilité générale & analytique

*organisation et gestion de l'entreprise

*économie

*chaine logistique et de pilotage

*Marketing

*ordonnancement

*industrialisation des produits

*innovation et optimisation

*gestion de stocks



Mes compétences :

Electrotechnique, transmission et conversion d’éne

Maitrise statistique des processus, Management de

Catia V5, Autocad, Matlab, Java, C, Oracle, Pascal

Lean Manufacturing

Kanban

visual management

Supply Chain

Six Sigma

SMED

Pascal

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Matlab

Java

Documentaries

CATIA

C Programming Language

Autocad