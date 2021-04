Tayeb AOURAGH

Expert en injection et injection soufflage. Homme de terrain, endurant qui aime résoudre les problèmes de production.

Acteur des méthodes de fabrication et des actions d’amélioration continue. Évalue les coûts de production et les temps d’exécution des tâches. Force de proposition afin d’optimiser les délais, les coûts et les outils de production.

Aimant travailler en équipe pour apprendre, s'enrichir, partager son expérience et ses connaissances.



Étudie toutes propositions.



Mes compétences :

Management d'équipe

Injection de thermoplastiques en salles propre

Injection soufflage de Flacon PET pour le médicale

Contrôle qualité

Essais moule, rapport et validation

Suivi et réalisation de la maintenance moule

Création des dossiers de production

Robotique SEPRO

Presse à injecter Netstal, Billion, Arburg, Nissei

Mise au point et qualification des outillages

Moule Bi-matière, tournant, ouverture partiellle..