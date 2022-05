Tayeb Belbouab

Bonjour,



J'ai créé en 2009 le premier Groupement d'Employeurs multisectoriel parisien, "Les Unis-Verts".



Cette structure à but non lucratif, permet à un réseau d'Entreprises de mutualiser,dans une dynamique associative, des Ressources Humaines et des Compétences, correspondant à leurs besoins et à leurs contraintes économiques.



Le G.E Les Unis-Verts propose de regrouper des Entreprise soucieuses de leur responsabilité Sociale et Environnementale.



http://www.youtube.com/watch?v=1zfAzA9eFh4&noredirect=1



http://www.kiagi.org/initiatives/videos/les-unis-verts/180



http://www.calameo.com/read/000656477a098acea7b0c

http://www.iledefrance.fr/lactualite/emploi/economie/un-premier-groupement-demployeurs-multisectoriel-a-paris/





Nous sommes signataire du "Référentiel Qualité"

de prévention et lutte contre les discriminations en partenariat

avec la Mairie du 19ème arrondissement, la Ville de Paris,

la Région Ile de France et l'ACSE.



www.lesunisverts.fr



42, avenue de Flandre

Tél : 01 40 34 98 97

Port : 06 88 94 34 83

Fax : 01 76 50 13 69





Écologie