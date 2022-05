Tayeb CHIKHI

Après 7 ans passés en SSII, j'ai créé Atlas Services en 2007 dans le but de proposer mes services dans le domaine du

WEB et des NTIC.

En deux mots, je réalise vos sites WEB, de la rédaction du cahier des charges fonctionnel à la mise en ligne tout en assurant le suivi.

Depuis 2011, je ne suis plus seul, Anthony, jeune et talentueux architecte web (java J2EE, PHP) m'a rejoint et nous travaillons avec quelques graphistes de qualité.

Avec l'arrivée de Symfony2 en 2011, on continue à garantir la qualité de nos créations de sites, notamment pour ce qui est du référencement,de la sécurité...bref Atlas est dans la place!



Mes compétences :

ATLAS

Certification

Création

Création site web

JQuery

PHP

PHP5

Référencement

Sites web

Symfony2

Web