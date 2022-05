Tayeb GODIH

Diplomé de l'USTOran - Algerie - Ingénieur d'état Electrotechnique.

1986-1994 : Enseignant en Electricité génerale et automatismes dans un lycée technique

1995-2000 : Chef de quart production et maintenance dans usine de fabrication de dalle de sol émaillée (Concassage, moulin humide discontinu 32 000 litres, atomiseur pour barbotine , presse hydraulique verticale 300 bar SACMI, ligne d'émaillage avec 04 serigraphies, Four bicanal 80 m, ligne de triage automatique et robotisée)

2000-2008 : j'ai rejoints la SARL Media Discs 1e usine de CD avec sa technologie High Tech, (salle blanche, Métaliseur Black Edwards avec sa fameuse Turbopump à E -5, enregistrement des data par FIRE Track de la Fire Track Support Services, developement d'un Master-STAMPER en NIckel en Galvanoplastie puis Machines de réplication à injection plastique pour enfin dupliquer à 2000 à 10 000 exemplaires et enfin l'impression sur le CD fait à partir de Polycarbonate optique Macrolon.)

2008-2010: j'ai voguer un peu partout aprés l'arret de production et la fermeture de l'atelier de production car la concurence déloyale des produits asiatiques dans le marché Algerien été trés rude et surtout aussi aprés une autre mauvaise expérience de m'associer avec une personne pour monter une boite de maintenance et vente de consommables des imprimante et photocopieur.

Octobre 2010; suite à un concours je suis recruté par la direction des tableaux électriques de Kahrakib d'Oran (filliale de Sonelgaz) soit une différence de 10 000 DA en Mois que l'Usine de CD. ET à 08 ans de la retraite avec un projet d'une petite entreprise de maintenance spécialisée en tete.



Mes compétences :

Électrique

Maintenance

Maintenance electrique