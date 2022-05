Tayeb Rachid ABBOU

EXPERIENCE



Professionnelle:



2005 : Directeur du groupe Astuce France

- Astuce Service sécurité gardiennage

- Astuce Net

- Astuce Accueil

- Rayan Net

- Muscul Center

- Rayan Sécurité

- Astuce Export

• Dirige les opérations plus particulièrement à court et moyen terme de l’entreprise dans le cadre de la stratégie définie avec le conseil d’administration

• Délègue des missions aux cadres et aux employés de son entreprise et analyse l'activité en permanence. Il ajuste la mise en œuvre des ordres qu'il soumet

• Analyse le marché et la position de son entreprise face à la concurrence afin de réévaluer ses objectifs

• Diriger ses collaborateurs, détecter des potentiels et présider le comité d’établissement

• Etre le référant global pour ses employés et pour l'image de marque de l'entreprise

• Exportation de matériels travaux publics







2011 : Négociant pour la société Al Badeel Import-Export L.L.C., siège social à Dubaï

• Export de denrées alimentaires

• Fixer des objectifs commerciaux et assurer le suivi de certains clients



Complémentaire:



Mai 2011 : Formation en management au Koweït auprès du Vice-Président de la chaine IQRAA

M. Jassim EL MOUTAWA “Qualification of the social leader in the state of Koweït”

• Elaborer la politique de management selon les orientations stratégiques de la structure et définir des plans d’action

• Concevoir et piloter les opérations liées à la gestion des emplois et des compétences

• Organiser la concertation et le dialogue social avec les membres du personnel et leurs représentants

• Contrôler la conformité d’application des obligations légales et règlementaires et mettre en place les actions appropriées

• Superviser la gestion administrative du personnel

• Elaborer ou faire évoluer les procédures, les supports de suivi et de gestion du personnel de l’entreprise







COMPETENCES





• Capacité à prendre des décisions, à suivre les tableaux de bord de l’entreprise dans les domaines d’activité et décider des adaptations nécessaires

• Capacité à déléguer à ses collaborateurs, à les motiver

• Capacité à amener l’entreprise à s’adapter au changement en faisant, si besoin, appel à des experts externes à l’entreprise.



Maitrise des outils informatique (word, excel, power point….)

Langue : Arabe, lu écrit et parlé

Anglais, lu, écrit et parlé



Mes compétences :

Prévention

Sécurité