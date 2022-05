Tayriq JONES

Créateur designer,

j'ai toujours été porter par la mode, je m'intéresse à tout et à rien dans la mode, je suis la mode a mon instinct, mon extravagance électrique qui se marie assez bien avec le luxe , ma permis de me lancer dans des tendances sixty, eighty ,



Ace stade je rechercherai des styliste et modéliste de chaussure et de sac pour homme et femme merci



Mes compétences :

Couture

Création

Fashion

Luxe

Maroquinerie

Meeting

Modélisme

Styliste

Textile