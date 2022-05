Tbc BBOYING

Le TBC est une association qui a pour but de promouvoir la breakdance et la culture Hip hop dans toulouse et sa région à travers des cours,stages,battles et représentations chorégraphiques.

Le groupe compte une trentaine d'adhérents issus de divers horizons sociales, les ateliers de breakdance se déroulent dans les quartiers de reynerie,bellefontaine et lafaourette.

L'association organise chaque année une journée culture urbaine regroupant plusieurs disciplines du hip hop tel que la danse, le dj, le graffiti, le Mc et le beatbox(bruitage avec la bouche)le temps fort de cette journée est le battle breakdance par équipe.

http://www.toulousebboyingclub.com



Mes compétences :

danseur chorégraphe en breakdance

organisation battle breakdance