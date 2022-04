Claire DOISE

Mes actions

Inscrites dans le mouvement hip hop, mes actions mettent en évidence la richesse de la danse hip hop en tant qu’outil éducatif au service du développement individuel et collectif. L’ axe de communication est l’invitation : une invitation à devenir sujet créatif, et créateur de sa propre construction, de sa propre évolution , faisant parti d’un ensemble au service de l’expression.



Ma démarche

Accueillir l’individu dans sa singularité et l’amener à développer sa sensibilité (regarder,écouter,ressentir),et son imagination (transformer,symboliser,poétiser le réel).

Amener les participants à : exprimer, interpréter leurs sentiments, leurs émotions (peur, stress, joie, enthousiasme,……) sans être submergés.

Apprendre à : regarder, analyser, comprendre une chorégraphie.

Partager , échanger, improviser, composer, présenter, se confronter aux autres.

Développer la motricité expressive, en permettant de découvrir tous les possibles de son corps en mouvement.

Préciser la gestuelle, pour se construire un langage corporel propre, qui donnera du sens à sa danse.



Objectifs

Le contenu des activités varie selon les publics, et les objectifs ciblés. Des travaux de recherches par groupe sont incontournables.

Il sera proposé de prendre pour cadre du projet une thématique : elle permet un positionnement verbal, gestuel tant personnel que collectif.

Les activités démarrent souvent sous forme de jeux. Le jeu rassemble : il permet la découverte des autres, de soi même sous des aspects instinctifs et intuitifs, et engendre des émotions de joie. Ces jeux sont en lien avec la parole du corps et la parole du lâcher prise.



Les critères d'evaluation

L’enthousiasme, la joie, les sourires sont souvent synonymes d’un engagement structurant au sein de l’activité tant d’un point de vu individuel que collectif.

Une reconnaissance individuelle de chaque participant contribue à une cohésion de groupe harmonieuse.

Chaque groupe est différent, et implique un engagement spécifique. La qualité du placement de l’intervenant est une clef fondamentale pour la réussite de ces interventions.



Les interventions sont proposées à un large public.



Danse hip hop



Danse hip hop adaptée



Baby hip hop



Adulte



Enfant/Adolescent



Personne en situation de handicap



Amateur/Professionnel



Cours particulier/collectif



Master class/Stage/Formation



Création de spectacle



Organisation de parade



Accompagnement artistique









Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access