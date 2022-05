Je me nomme Kone Tchaga Ismaël titulaire d'un bts en ressources humaines et admissible à la licence professionnelle option marketing communication et publicité.

je suis une personne très novatrice qui allie responsabilité et rigueur pour atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Immunization

Bank Repos