Tchamegne RODRIGUE MARTIAL

Rodrigue c'est mon prénom préféré, je suis titulaire d'un MASTER DROIT, ÉCONOMIE, GESTION, à finalité PROFESSIONNELLE, mention ÉCONOMIE ET GESTION PUBLIQUES, Spécialité ANALYSE de PROJETS , je suis également inscrit est thèse de Doctorat en Gestion Professionnelle à l'université de Yaoundé II. Je travaille depuis 5 ans dans une entreprise forestière où j'assume en ce moment les fonctions de chef d'exploitation et chef de site. J'aimerais changer d'environnement de travail pour rejoindre une zone urbaine où je pourrais également suivre mes travaux de recherche.

Officiellement je me déclare en situation de chercheur d'emplois.



Mes compétences :

Conduite de projet

Gestion de projet

Analyse financière

Relations Publiques

Étude de marché

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire

Gestion des ressources humaines

Comptabilité analytique