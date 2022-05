Tchao KETEHHOULI

J'ai travaillé presque quatre années à la British American Tobacco, au Bénin, successivement comme Brand Executive, Consumers Promotions Manager et finalement Trade Marketing & Distributions Manager puis j'ai occupé le poste de Regional Trade Marketing Manager, basé au Ghana, pour la Friesland of Coberco Dairies ; poste que j'ai quitté rapidement pour lancer ma propre entreprise au Togo, PROXY, en 2004.



Mes compétences :

Comptabilité

Comptabilité et Finance

Finance

Force de vente

Marketing

Promotions

Vente