En charge des TPE/PME ainsi que de grand compte sur le val d'oise et l'île de france, je propose à celles-ci des :



- Offres sur la voix mobile, fixe et IP Centrex

- Offres sur la data mobile(clef 3G+), fixe (adsl, sdsl, 9ipnet), mutli accès en mobilité

- Offres M2m (monétique principalement, télématique)



Un travail passionnant avec des nouveautés (technologiques et services) tous les jours !



Mes compétences :

3G

Vente

M2M