Frederic MARTIN

Spécialisé dans l'intégration de solutions informatiques pour votre personnel itinérant, le Groupe TIMCOD a pour vocation de vous permettre d'optimiser votre fonctionnement et vos flux d'informations par la définition et la mise en place de solutions mobiles à fort retour sur investissement.



Présent à Nantes, Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Tunis et Alger, le Groupe Timcod est devenu l'un des leaders sur le marché de l'intégration de solutions informatiques mobiles. Avec un chiffre d'affaires de 9.7M€ et un effectif de 60 personnes, le Groupe Timcod se positionne désormais comme un acteur majeur de son marché.



