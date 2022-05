Tchouatcho GUY YANICK

Jeune camerounais dynamique, je suis titulaire d'une Licence en Gestion et d'un certificat de qualification professionnel en Economie et management du Pétrole et du Gaz et spécialisé en:

- quantification des produits pétroliers

- management des réseaux de distribution des produits pétroliers

- gestion des pertes au cours du stockage, transport, distribution

- Echantillonnage des produits pétroliers (bacs cylindriques verticaux, cuves, citernes).

- Fixation et structure des prix des produits pétroliers...



Mes compétences :

Gestion