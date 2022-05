Tcr COMPANY

TCR est une société de sondages d'opinion et d'études marketing.

Elle est fondée par des professionnels dans la recherche et les études du marché.



Les missions de TCR



TCR accompagne dans leurs décisions stratégiques et leurs choix de communication l'ensemble des acteurs publics, privés ou associatifs, qu'ils relèvent de la sphère politique sociale, économique,…...

Il s’agit, des dispositifs réalisés par le rôle opinion et stratégies d'entreprises d'éclairer nos clients sur les opinions, les attitudes et les comportements des individus et des différents groupes.

TCR analyse et segmente les comportements et les attentes des consommateurs pour orienter les stratégies marketing et contribuer au développement de l'activité de nos clients.

Elle est spécialiste de l'innovation et de la marque, elle accompagne ses clients à toutes les étapes de la vie d'une marque, d'un produit ou d'un service.