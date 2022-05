Tds DELAIGUE

Bonjour,



Je m’appelle Valentin DELAIGUE je suis âgé de 18 ans.



https://plus.google.com/u/0/ +VALENTINDELAIGUE/posts



https://www.facebook.com/pages/Valentin-Delaigue-TDS/150899448328932?fref=nf



Après 4 années de karting dont 3 en championnat de France au sein du Team ACTION KARTING, la prestigieuse école EUROFORMULA m’a proposé au début de l’année 2013 d’effectuer une formation en Formule RENAULT SPORT 2.0.



Je suis actuellement en phase d'essai chez RC FORMULA dans le but de m’engager dans le championnat France VdeV 2016 .

En parallèle je fais des essais dans le Team H.S.T en Porsche 997 Cup .



Bien évidement je recherche des Partenaires pour une aide financière même minime elle nous sera précieuse, mon équipe événementiel mettrons tout en œuvre, pour satisfaire, vos clients, ou vos collaborateurs avec notre motivation et notre désir de vous accompagner dans votre développement..



Le Sport Automobile offre un large choix d'opérations permettant d'augmenter la notoriété de votre entreprise et de valoriser son image. Sur une opération ponctuelle ou tout au long de la saison, vous pouvez profiter de l'événement pour développer plusieurs facettes de votre communication interne ou externe.

Pensez à faire plaisir à vos clients, ou à vos collaborateurs avec une sortie ludique et riche en contact.



Accordez-moi 30 minutes pour développer mon projet et étudier les intérêts que l’on peut avoir mutuellement.



Dans cette attente, je vous prie de recevoir mes meilleures salutations sportives.





Mon email : teamdetechsport@gmail.com



Tel de mon agent (enfin! Mon papa) : 06 16 56 57 97



Toute aides financières sera accompagnée :



1/ Soit d’une facture du team HST. (Récupération TVA)



2/ Soit d’un reçu de notre association Team Détèch Sport (déductible de 66%)



Team Détèch Sport

Association loi 1901

Soutien et assistance au sportif

N° : W691082708

26 Rue Bourg-chanain

69440 MORNANT









Mes compétences :

Observer, être attentif

Etre sportif, avoir le goût de l’effort

Etre persévérant, aller au bout des choses

Avoir le sens du commerce

Sens du service d'autrui

Gestion de la qualit�

Conscience professionnelle