Tea CHANAUD DE LESTANG

Naturopathe à Sceaux - 92, je vous propose de vous recevoir pour découvrir la Naturopathie. La Naturopathie, c’est l’art de rester en bonne santé, d’être acteur de sa santé et de prendre soin de soi par les moyens naturels. Les moyens utilisés sont : Réglages alimentaires, exercices physiques et respiratoires, gestion du stress, hydrologie, massages de bien-être, réflexologie, plantes et huiles essentielles…

La Naturopathie est efficace pour agir sur les troubles chroniques et fonctionnels pour compléter les approches thérapeutiques des médecines douces (homéopathie, acupuncture) et de la médecine allopathique (médecine conventionnelle). Le rôle du Naturopathe est avant tout d’enseigner et de responsabiliser pour prévenir, d’accompagner l’auto guérison et la croissance holistique, de travailler en complément des médecines conventionnelles.



Mes compétences :

Réflexologie plantaire