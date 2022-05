Linda BAHA

Afin de réaliser ma vocation, j’ai choisi de quitter mon poste de juriste business affairs pour suivre la formation de naturopathe. La naturopathie est la médecine traditionnelle occidentale, reconnue par l'OMS et l'UNESCO au même titre que la médecine traditionnelle Chinoise et Ayurvédique. C'est une médecine non conventionnelle en France, mais avec la qualification de médecine alternative.



Désormais naturopathe, je prends en compte, dans la démarche de soins, la globalité de la personne (prévention et accompagnement). J’utilise des méthodes naturelles (alimentation, gestion du stress, massages «bien-être», relaxation de lâcher-prise, visualisation positive, réflexologies, accompagnements neuro-émotionnel par les huiles essentielles et les élixirs floraux, utilisation des plantes …) pour mieux répondre aux différents besoins des personnes selon l’âge, le sexe, la culture.



J’interviens auprès des particuliers par des consultations individualisées, également en entreprises en tant que formatrice, consultante, coach bien-être et mieux-être (formations, ateliers, conférences, expertise).



Mon moteur est de permettre l’accès au plus grand nombre à la connaissance et à l’utilisation au quotidien des outils de Bien-être pour que chacun puisse prendre soin de soi simplement.



