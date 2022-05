Team RPC ASSOCIÉS

RPC & Associés est un cabinet de conseil en Ressources Humaines qui intervient depuis près de 30 ans sur le plan national et international auprès des entreprises et des organisations.



Reconnu pour son professionnalisme, son éthique et son sens de l’innovation RH, c’est au cœur du changement et aux cotés de ses acteurs que se situe l’action du cabinet.



RPC & Associés vous accompagne au plus près de vos sujets RH, notre expertise :



- RECRUTEMENT de cadres, de dirigeants, de techniciens expérimentés

- EVALUATION des potentiels et des aptitudes

- INGENIERIE des restructurations

- ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITE interne et externe

- DEVELOPPEMENT professionnel individuel / en équipe

- OUTPLACEMENT et repositionnement professionnel



Contactez-nous pour partager sur vos projets RH et nous étudierons une solution adaptée à votre situation et votre contexte.



02 40 35 50 26 – 01 43 25 04 04

rpc@rpcassocies.com



Mes compétences :

Accompagnement au changement

Repositionnement professionnel externe

Formation des managers intermédiaires

Repositionnement professionnel interne

Accompagnement de conjoint

Accompagnement personnalisé

Evaluation des aptitudes

Recrutement

Formation

Bilan de compétences

Assessment

Ingénierie de restructuration