Techne RECRUTEMENT

TECHNE RECHERCHE 2 STAGAIRES AU SEIN DE SON SERVICE INFORMATIQUE :



- Un Développeur VB.6 / VB.NET

- Un chef de projet outil de communication interne



Techné, production et négoce de pièces d'étanchéité et de frottement, PME indépendante, 150 personnes, recherche pour son service Informatique de 5 personnes :



Un Développeur VB.6 / VB.NET (h/f) :



• Vous définissez et concevez à partir de l’analyse d’un cahier des charges les programmes nécessaires au traitement des applications

• Vous écrivez et testez les programmes

• Vous assurez la maintenance des programmes et le soutien aux utilisateurs.

• Vous programmez en langages Visual Basic.NET et Visual Basic 6, requêtes SQL

• Vous intervenez sur l’interfaçage avec des progiciels



De formation BAC+4/5 en informatique, vous maitrisez parfaitement la programmation VB6 , VB.NET et SQL serveur.



Un Chef de projet Outil de communication interne (h/f) :



• Vous analysez les besoins de communication interne au sein du groupe

• Vous mettez en place un outil complet de communication interne Groupe (visioconférences, documents partagés)

• Vous uniformisez les pratiques d’échanges de documents au sein du Groupe



De formation BAC+4/5 en informatique, vous maitrisez les outils de communication complet inter-entreprises, leur mise en place et leur déploiement.



Vous êtes autonome, rigoureux et capable d’appréhender les différents aspects de ces missions ; et au-delà des aspects purement techniques, vous aimez évoluer dans un cadre souple, au sein d’une société à taille humaine qui permet la prise d’initiative et encourage la responsabilité individuelle.



Conventions de stages et rémunération stagiaire.

A pouvoir de suite.



Faire parvenir CV et lettre de motivation à TECHNE sur mon mail :

Anthony HUBER